Referendum 2025, Meloni: Andrò al seggio ma non ritiro schede

L'annuncio di Giorgia Meloni di presentarsi al seggio senza ritirare le schede referendarie infiamma la battaglia del quorum. Con la sua mossa la premier ha scoperto le carte e si è intestata l'obiettivo del centrodestra, far saltare il banco dei sostenitori del sì, ma se per la maggioranza si tratta di una legittima scelta politica, per le opposizioni la mossa meloniana è un atto di sabotaggio fatto da chi rappresenta le istituzioni. L'8 e il 9/6 il leader della Lega Matteo Salvini, fa sapere che si dedicherà alla famiglia. Sul quesito per dimezzare da 10 a 5 anni gli anni di residenza per ottenere la cittadinanza italiana, per gli extracomunitari, il vicepremier precisa, l'Italia è oggi il paese europeo che concede più cittadinanze, più della Francia, più della Germania, più della Spagna, più di 200.000 all'anno. Per Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, la nostra posizione verso l'astensione è motivata, legittima e responsabile, soprattutto rispettosa delle reali esigenze dei cittadini. Il presidente del Movimento cinque Stelle, Giuseppe Conte, stigmatizza la scelta della premier di non esprimere il proprio voto, resa nota nel giorno del referendum tra Repubblica e monarchia. È vergognoso incalza che questo messaggio di astensione rispetto a una scelta importante arrivi da un presidente del Consiglio il 2/6. Per la segretaria del PD, Elly Schlein, la sua decisione è il segnale che teme il verdetto degli italiani. Meloni ha paura della partecipazione e di dire la verità che sotto gli occhi di tutti è contraria a contrastare la precarietà e migliorare la legge sulla cittadinanza. Riccardo Magi di + Europa ricorda la sua incursione alla Camera coperto da un lenzuolo bianco per evocare la censura mediatica sui referendum. Meloni sarà il fantasma che si aggira per i seggi elettorali. .