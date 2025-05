Referendum, La Russa: farò propaganda per no voto

Non c'è democrazia, non c'è libertà, se alla base non c'è partecipazione politica e voto. Maurizio Landini, segretario della CGIL, prende a prestito queste parole pronunciate dalla prima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per rispondere a quelle della seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa che aveva detto, farò propaganda, perché la gente stia a casa e non vada a votare al referendum. Frasi che hanno scatenato polemiche durissime, tanto che è intervenuto a precisarle il portavoce della seconda carica dello Stato, Emiliano Arrigo che spiega: La Russa ha confermato di essere personalmente orientato a volersi recare a votare, pur ribadendo il diritto degli elettori a poter lecitamente anche scegliere di astenersi. Del resto, dice ancora, l'obbligo di neutralità è circoscritto all'esercizio delle sue funzioni. La spinta all'astensione scatena le reazioni politiche. Una presa di posizione, quella di La Russa, che è di fatto quella di tutta la maggioranza che però, tiene un basso profilo cercando sostanzialmente di non far rumore sui quesiti. Fratelli d'Italia infatti non si espone, la Lega parla di impegno per non raggiungere il quorum. Chi invece invita apertamente al non voto è Forza Italia con Antonio Tajani. Noi moderati è l'unico partito di maggioranza che andrà a votare e voterà no. Per leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte è come assistere ad un film horror. Elly Schlein, segretaria PD, è furiosa. Cosa ne pensa Giorgia Meloni, sempre in silenzio delle parole del presidente del Senato. Sono parole gravi, dice, serve una vera e propria ondata di partecipazione. Angelo Bonelli, leader di Verdi e Sinistra, definisce quelle di La Russa una dichiarazione di guerra alla Costituzione e alla nostra democrazia. Per Riccardo Magi, segretario di Più Europa e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, abbiamo capito che il Presidente del Senato La Russa non sa nemmeno cosa sia la democrazia. .