Regionali 2025, Schlein: Fiduciosa su campo largo unito

Il mosaico del campolargo da comporre per le elezioni regionali ha un equilibrio precario e se salta una tessera rischia di trascinare con sé, tutta la composizione. Per questo l'invettiva social di Vincenzo De Luca, contro il candidato campano del Movimento Cinque Stelle, Roberto Fico potrebbe alimentare un effetto domino, in altre regioni. Anche se la sparata del vulcanico presidente non sembra in grado di far saltare il banco dell'intesa PD-M5S, sul nome dell'ex presidente della Camera. In Puglia il candidato in pectore Antonio De Caro, ex sindaco di Bari ed europarlamentare del Pd, non ha ancora sciolto la riserva frenato dalle candidature in regione del governatore uscente Michele Emiliano e di Nichi Vendola, a cui è contrario. C'è poi il capitolo Marche, dove la bufera giudiziaria innescata dagli affidi al Comune di Pesaro, ha fatto traballare Matteo Ricci, candidato governatore ed ex sindaco della città; atteso in procura il 30 luglio data che è cerchiata in rosso sull'agenda di Giuseppe Conte, che vuole conoscere la linea difensiva di Ricci, prima di dare il via libera definitivo alla corsa, dopo aver fatto sapere ai suoi attivisti che un avviso di garanzia per corruzione non è una condanna. La segretaria del PD, Elly Schlein ostenta tranquillità sulla tenuta del campo largo. Siamo al lavoro per stringere le alleanze più inclusive e competitive con la destra. Sono fiduciosa che con i passi avanti fatti in queste settimane si possa arrivare presto ad essere in campo uniti in tutte le regioni. Anche le intemerate di De Luca non la preoccupano. Ci siamo trovati d'accordo a far partire il lavoro programmatico, affrontando poi senza pregiudizi il tema di trovare la candidatura più forte e credibile da mettere in campo, partendo dalla maggioranza che già governa la regione. Nel centrodestra i leader sono chiamati a sbrogliare la matassa in Veneto e in Campania. Dopo alcuni vertici andati a vuoto nei prossimi giorni è previsto un altro incontro per provare a riempire le caselle dei nomi. In Veneto, dopo la fine dell'era Zaia, la Lega non intende cedere il passo ad un candidato di Fratelli d'Italia. In Campania si fa il nome del meloniano Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri o del rettore dell'università Federico II di Napoli, Matteo Lorito. .