Regionali, Donzelli: noi convinti su Acquaroli

Noi siamo tranquilli, sereni del buon governo, trasparente, onesto, chiaro, concreto di Francesco Acquaroli. Quindi loro possono scegliere chi vogliono in qualsiasi momento, non ci riguarda. È un problema del campo loro, della loro metà campo. Noi siamo tranquilli e sereni del nostro governatore, del nostro presidente di regione che ha portato veramente dei risultati importanti alle Marche, che sono tornate una regione al centro dell'Italia non solo geografico, ma anche economico, infrastrutturale. Le Marche sono hanno fatto un salto in avanti. .