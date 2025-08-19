Regionali, stallo del centrosinistra su Calabria e Campania

Tempi stretti per le regionali con i partiti ancora in alto mare, sotto i riflettori la Calabria con le liste per presentare i candidati in scadenza il 06/09, regione dove però il centrosinistra rimane in stallo e tarda la scelta su chi schierare ufficialmente alle urne contro Roberto Occhiuto, governatore uscente del centrodestra. Nonostante le aperture iniziali, infatti a Catanzaro è ancora congelata l'ipotesi lanciata dai Cinque Stelle dell'ex presidente dell'INPS Pasquale Tridico, ora europarlamentare. Intanto Giuseppe Conte pensa come opzione alternativa alla fedelissima Vittoria Baldino, avvocato amministrativista, nome su cui potrebbe comunque convergere l'appoggio da più parti in forse Azione. In attesa di conferma, poi la candidatura in campania del pentastellato Roberto Fico appesa e desiderata del governatore De Luca che punta i piedi contro Elly Schlein. In ballo ci sarebbe una sua lista, ma soprattutto il posto di segretario regionale del PD a suo figlio Piero, ipotesi mal digerita da una parte dei Dem, primi fra tutti alcuni big della segreteria nazionale come Marco Sarracino e Sandro Ruotolo, che puntano su un nome alternativo. Dall'altra parte il centrodestra fa meno rumore, anche se il campo più o meno largo di governo si divide tra il viceministro Edmondo Cirielli, voluto da Fratelli d'Italia, e una figura civica come l'avvocato Giosi Romano, sostenuta da Forza Italia, partito che però schiera in campo anche il segretario regionale Fulvio Martuscello, insomma, urna all'orizzonte, ma il dibattito rimane aperto. .