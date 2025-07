Riforma giustizia, scontro al Senato su separazione carriere

È sempre muro contro muro in Senato sulla riforma costituzionale della giustizia che introduce la contestata separazione delle carriere. Approvato il primo dei complessivi otto articoli, l'aula di Palazzo Madama ha ripreso l'esame del disegno di legge, con l'illustrazione e il voto degli oltre mille emendamenti presentati. Votazioni avvenute ricorrendo anche al cosiddetto canguro, un meccanismo che consente di accorpare più proposte di modifica simili in un solo voto, e una volta bocciata la prima tutte le altre si tolgono dalla discussione. Una tecnica fortemente criticata dalle opposizioni che accusano la maggioranza di avere un atteggiamento inaccettabile, volendo chiaramente comprimere ogni forma di dialogo su una riforma che sarà sottoposta al giudizio degli italiani, e che per questo non può non passare da una piena interlocuzione parlamentare. "Qui la separazione delle carriere per noi è fondamentale. Lo decideranno i cittadini se quel principio è giusto o sbagliato, speriamo non in un conflitto, ma in una discussione seria. Ecco, basta, questo è quello che noi vogliamo, sennò noi fra sei anni non avremmo mai fatto niente." "Nella dinamica parlamentare tentare di allungare i tempi e di impedire l'approvazione è legittimo da parte delle opposizioni. Ma se questo avviene dopo che non ti hanno dato neanche una virgola da poter modificare, beh è un pochino più comprensibile, perché io posso provare a disarmare l'opposizione dicendo adesso su queste tre cose facciamo l'accordo, su queste due cose facciamo l'accordo, ma se ti dico non mi interessa ciò che dici, pensi e fai, ma che deve fare l'opposizione? ..." Intanto, in un'intervista al Messaggero, il guardasigilli Nordio bolla come impropria, imprudente e irriverente la relazione tecnica dell'ufficio studi della Suprema Corte sul DL sicurezza. "L'Ufficio del Massimario si è pronunciato con un intervento che ritengo irriverente verso il capo dello Stato", ha detto il ministro della Giustizia, perché contiene critiche radicali sia sul decreto, sia sulla sua necessità e urgenza, sia sui suoi contenuti ritenuti manifestamente incostituzionali. Se così fosse, ha detto ancora il guardasigilli, il presidente sarebbe stato il primo a rilevarli e invece non l'ha fatto. .