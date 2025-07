Rincari autostrade, Salvini ritira firma emendamento

Un euro in più ogni 1.000 chilometri percorsi in autostrada. E' bastata questa cifra prevista da un emendamento al decreto legge infrastrutture, per scatenare polemiche roventi dentro e fuori la maggioranza. L'emendamento formalmente presentato dai relatori del governo, avrebbe portato nelle casse di Anas 90 milioni all'anno ma è stato subito bollato dalle opposizioni come una tassa delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, ma Fratelli d'Italia ha preso le distanze, lasciando trapelare il proprio malumore. Dopo ore di tensione interna è arrivata la retromarcia. Salvini ha chiesto il ritiro dell'emendamento, motivandolo con le divisioni emerse nella coalizione. L'aumento pare quindi sfumato, ma la polemica è tutt'altro che chiusa. Elly Schlein parla di governo inaffidabile e avverte, non molleremo la presa fino a quando l'emendamento non sarà ufficialmente ritirato. Lo scivolone non è passato inosservato al Movimento cinque Stelle con Giuseppe Conte che incalza. Aggiungiamo un altro po' di carovita per le vacanze a chi se lo può permettere e Riccardo Magi, segretario di + Europa, ironizza, Salvini fa l'eroe solo dopo essere stato scoperto. Dure anche le associazioni dei consumatori. Assoutenti definisce l'aumento inaccettabile mentre l'Unione Nazionale dei consumatori, accusa il governo di lanciare il sasso e mentre l'Unione Nazionale dei consumatori accusa il governo di lanciare il sasso e maggioranza costretta al passo indietro, proprio alla vigilia dell'esodo estivo. Valentina Cappelli, Sky TG 24. .