Salvini a Budapest per incontrare Orban

"Puntiamo ad essere primi in Europa". Matteo Salvini, volato a Budapest per incontrare Viktor Orban e Mateusz Morawiecki, Primi Ministri ungherese e polacco, parla delle alleanze europee e di quella nuova Europa che immagina sempre più grande. "Qua ci sono i Governi di tre Paesi che rappresentano più di 100 milioni di cittadini. Abbiamo ragionato di un percorso che comincia oggi e andrà avanti in diverse tappe e in diverse capitali europee, allargando il gruppo, coinvolgendo nuovi Governi, coinvolgendo nuovi Partiti, coinvolgendo nuove famiglie. Ci proponiamo come nucleo storico e fondante di un'alternativa a questa Sinistra che rimette in discussione le radici stesse dell'Europa e non ci poniamo limiti". Centrale nell'incontro di oggi la questione del collocamento del Partito di Orban, dopo la fuoriuscita dal Partito Popolare Europeo. Salvini non ha mai nascosto che la sua idea era quella di formare un unico gruppo, fondando i due gruppi di Destra a Strasburgo, i Conservatori e i Riformisti, co-presieduti dai polacchi e dall'alleata Giorgia Meloni, e Sovranisti di Identità e Democrazia, dove la Lega siede con Marine Le Pen. Idea che però non piace molto a Giorgia Meloni, né ai suoi compagni europei di Partito ma il Leader della Lega immagina una famiglia Europea ben più ampia. "Da primo Partito italiano e da pochi giorni membro del Governo sogniamo un'Europa che fa poche cose le fa senza usare l'arma del ricatto" dice Salvini. "Ci sono grandi sfide", ha continuato, "c'è un Islamismo alle porte che deve trovare un argine nei valori europei, contiamo di rappresentare la maggioranza dell'Europa bella, solidale, generosa, accogliente e felice" ha concluso il Leader della Lega.