Salvini a Sky TG24: "Mio rifiuto mascherina? Un errore!"

27 luglio 2020, convegno al Senato, Covid in Italia tra informazione, scienza e diritti. Il titolo non dice molto ma lì si trovano testimonial tra lo scetticismo e il negazionismo. Lei cita Bernard Henri Levy, la suo epidemia della stupidità e dice che il saluto col gomito è la fine della specie umana e rifiuta le mascherine. È stato un errore? Per carità, sì, però posso chiedere a tutti di non usare il termine negazionisti? Perché ci ricorda i campi di sterminio, gli ebrei, i nazisti. Quindi se si vuole far polemica politica ci sono tanti altri termini, parlare di negazionismo, di nazismo, di fascismo. in questo momento è qualcosa che non rende giustizia a chi lo fa.