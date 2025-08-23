Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"

00:02:12 min
|
2 ore fa
Piantedosi: "Salvini leader politico, usa termini forti"
politica
Piantedosi: "Salvini leader politico, usa termini forti"
00:00:28 min
| 7 ore fa
Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
politica
Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
00:00:15 min
| 10 ore fa
Italia-Francia, Lupi; Salvini sbaglia toni ma no invio truppe Ue
politica
Lupi: "Salvini su Macron sbaglia toni ma no invio truppe Ue"
00:00:35 min
| 10 ore fa
Regionali, si sblocca la Calabria ma incertezza in Puglia e Campania
politica
Regionali, si sblocca Calabria, Puglia e Campania ancora no
00:01:35 min
| 10 ore fa
Palestina, le opposizioni chiedono sanzioni per IsraelePalestina, le opposizioni chiedono sanzioni per Israele
politica
Palestina, le opposizioni chiedono sanzioni per Israele
00:01:34 min
| 1 giorno fa
Almasri, online video in cui uccide un uomo per stradaAlmasri, online video in cui uccide un uomo per strada
politica
Almasri, online video in cui uccide un uomo per strada
00:01:28 min
| 1 giorno fa
Medio Oriente, Meloni condanna scelta Netanyahu in CisgiordaniaMedio Oriente, Meloni condanna scelta Netanyahu in Cisgiordania
politica
Meloni condanna scelta Netanyahu in Cisgiordania
00:01:49 min
| 2 giorni fa
Leoncavallo, esulta centro-destra, ma per opposizioni è operazione di facciataLeoncavallo, esulta centro-destra, ma per opposizioni è operazione di facciata
politica
Leoncavallo, esulta centro-destra, ma per opposizioni è operazione di facciata
00:02:33 min
| 2 giorni fa
Meloni in vacanza in Puglia, visita un allevamento di caniMeloni in vacanza in Puglia, visita un allevamento di cani
politica
Meloni in vacanza in Puglia, visita un allevamento di cani
00:00:08 min
| 2 giorni fa
La maggioranza si spacca sulla Commissione VacciniLa maggioranza si spacca sulla Commissione Vaccini
politica
La maggioranza si spacca sulla Commissione Vaccini
00:01:21 min
| 3 giorni fa
Salvini: avere dubbi su obbligo vaccinale è buon sensoSalvini: avere dubbi su obbligo vaccinale è buon senso
politica
Salvini: avere dubbi su obbligo vaccinale è buon senso
00:00:21 min
| 3 giorni fa
Regionali Calabria, Tridico disponibile alla candidaturaRegionali Calabria, Tridico disponibile alla candidatura
politica
Regionali Calabria, Tridico disponibile alla candidatura
00:01:57 min
| 3 giorni fa
