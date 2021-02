Salvini: interesse Italia viene prima del partito

L'interesse dell'Italia viene prima dell'interesse di partito, quindi porteremo al presidente Draghi le nostre richieste, taglio delle tasse, taglio della burocrazia, controllo dei confini, noi siamo disponibili a ragionare con tutti per il bene dell'Italia, certo, Draghi dovrà scegliere fra Grillo e la Lega, se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, il nostro è l'esatto contrario, è Il taglio delle tasse per famiglie e imprese, quindi a questo punto sarà il professor Draghi a dover scegliere se per il futuro dell'Italia sono meglio nuove tasse o meno tasse. Noi a differenza di altri siamo liberi e quindi non abbiamo pregiudizi.