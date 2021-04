Qua ci sono i Governi di tre Paesi che rappresentano più di 100 milioni di cittadini. Abbiamo ragionato di un percorso che comincia oggi e andrà avanti in diverse tappe, in diverse capitali europee, allargando il gruppo, coinvolgendo nuovi governi, coinvolgendo nuovi partiti, coinvolgendo nuove famiglie. Ci proponiamo come nucleo storico e fondante di un'alternativa a questa Sinistra che rimette in discussione le radici stesse dell'Europa e non ci poniamo limiti.