Noi l'avevamo detto, non perché siamo veggenti, ma perché leggiamo le leggi. Adesso mi rivolgo al Governo e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fermatevi e tornate indietro. Fermatevi e tornate indietro. Ed aggiungo che è vergognoso e inaccettabile che oggi tre ministri siano in piazza a manifestare contro dei magistrati, contro un altro potere dello Stato. Per altro, magistrati messi sotto scorta per effetto dell'odio che questa destra fomenta, anziché contrastare.