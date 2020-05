Sindaco di Milano Beppe Sala su esondazione Seveso

Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Stanotte è venuta giù una quantità di acqua pari ad un terzo del totale da inizio anno, questo per darvi la dimensione di quello che è successo, per cui è stata una notte di lavoro per noi, ringrazio in particolare l'assessore Granelli, però, purtroppo, una notte e una mattina di disagio per molti cittadini. È successo che abbiamo avuto 5 ore di esondazione del Seveso, che abbiamo dovuto bloccare l'M2 da Famagosta in poi, che abbiamo avuto alberi caduti, alcuni hanno rallentato il flusso dei tram che abbiamo dovuto, per esempio, evacuare la comunità di Don Mazzi e altre due comunità a Parco Lambro. Ora torniamo alla questione Seveso. Quello che voglio garantirvi è che stiamo facendo veramente tanti lavori di pulizia, di manutenzione straordinaria nella parte tombinata del Seveso, nelle gallerie, ma senza le tre vasche di laminazione a nord di Milano la situazione non si risolverà. Le tre vasche sono, venendo da nord, allentate a Senago e Bresso Parco Nord, quella più avanti è quella di Senago. Ci preoccupa la situazione di Bresso perché lì c'è una gara aggiudicata ma sono 2 anni che stiamo fronteggiando dei ricorsi, in particolare nel comune di Bresso. Ora pare che il Tribunale delle Acque deciderà in giugno, speriamo. Passando ad altro argomento. Ieri sera il Consiglio comunale ha appreso una delibera che rende gratuiti gli spazi all'aperto per: bar, ristoranti e anche per altre attività commerciali. Ringrazio i Consiglieri perché sono stati molto rapidi e ora toccherà a noi essere rapidi, limitando al massimo la burocrazia, per cercare di concedere operativamente questi spazi e saremo ultra flessibili, ovviamente rimarranno i vincoli di sicurezza ed il fatto che i pedoni si potranno muovere con facilità, ma cercheremo di dare una mano a bar e ristoranti in particolare che sono in una situazione veramente drammatica. Ieri pomeriggio con i Sindaci dei Capoluoghi di Provincia Lombardi abbiamo avuto una videoconferenza con il Presidente Fontana perché noi Sindaci chiediamo di sapere se lunedì gli esercizi commerciali, che il Governo dice che potranno essere aperti, Regione Lombardia li autorizza alla riapertura. Il Presiede Fontana ci ha detto che non aveva ancora a disposizione tutti i pareri per prendere una decisione, ci ha detto che oggi avrebbe incontrato il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo e poi avrebbe chiarito la situazione. Appena sapremo qualcosa lo comunicheremo con rapidità. Buona giornata.