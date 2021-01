Consultazioni, Sky TG24 all'interno del Quirinale

Un collegamento insolito quello che vi facciamo vedere. Siamo all'interno del Palazzo del Quirinale nell'ala napoleonica. Adesso di fatto, andiamo a ritroso. Ripercorriamo, seppur rapidamente, ringraziando innanzitutto l'ufficio stampa del Quirinale e il consigliere per l'informazione del Presidente per averci concesso questa possibilità, questa opportunità, ripercorriamo insieme quello che è un po' il percorso che fanno le delegazioni. Arriviamo in pratica in quella che è la sala degli arazzi di Lille, una delle due sale in cui si tengono le consultazioni. Vediamo anche le barriere in plexiglass dove si siedono le delegazioni, possiamo vedere con l'aiuto di Paolo Pineschi e Mirco Stellaccio quella che è la porta che conduce allo studio del Presidente. Lì il Presidente poi si ritira non appena viene terminata la prima delle consultazioni. Perché perché poi la stanza viene sanificata e in maniera alternata l'altra sala, che adesso andiamo a visitare insieme. L'altra in cui avvengono le consultazioni in senso alternato, perché nel momento in cui viene sanificata questa sala che è degli arazzi di Lille, andiamo nell'altra sala che è quella cosiddetta del Bronzino, vediamo che qui si ripropone la stessa tavola, come sempre, le schermate in plexiglas, proprio per rispettare i dispositivi sanitari in virtù dell'emergenza covid. Capiamo bene che questa situazione è di emergenza anche per quanto riguarda le consultazioni, è un unicum, se vogliamo, nella storia repubblicana da questo punto di vista. Poi, prima di concludere, di restituirvi la linea vi farei vedere quello che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, il famoso portone visto però dall'altra parte della sala. Questo è il portone dal quale escono, abbiamo visto sempre, uscire le delegazioni per poi arrivare nella sala della vetrata, dove tutti i giornalisti e cameramen sono presenti per ricevere poi le dichiarazioni delle delegazioni. Ora, in questo caso non si vede nulla, proprio perché questa sala è in ristrutturazione. Quindi c'è una sorta di impalcatura in cartongesso. Però questo è il famoso portone che tutti conosciamo. Dal portone che abbiamo appena fatto vedere, attraverso questo percorso le delegazioni arrivano al salone delle feste che è quello nel quale stiamo entrando in questo momento, dove poi effettivamente rilasceranno le dichiarazioni. Da questo punto qui esattamente, alla stampa presente, la stampa che è stata selezionata e sorteggiata anche qui in maniera alternata per gruppi e quindi mattino e pomeriggio, grosso modo, è qui che rilasceranno le dichiarazioni con le domande dei giornalisti.