Speranza: accelerare campagna per ripresa in sicurezza

Se non si vince la battaglia sanitaria, non c'è ripresa economica e io penso, quindi, le due cose si tengono insieme, io penso che nelle prossime settimane, ci sono le condizioni perché in un incrocio, tra effetti delle misure che abbiamo messo in campo e accelerazione della campagna di vaccinazione, si possano creare condizioni per un percorso, che chiaramente sarà graduale, che dovrà essere fatto con grande attenzione, con grande cautela, facendo i passi uno per uno e compiendo scelte che ci possono mettere nelle condizioni appunto di una ripartenza in sicurezza.