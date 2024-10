Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato lo stanziamento di 25 milioni di euro in sostegno delle popolazioni colpite in Libano e Gaza e la ricostruzione dei loro territori. “Dovremmo riflettere sul dare vita a una conferenza come quella dell'Ucraina per la ricostruzione anche per Gaza, per il Libano e per quelle parti di Israele del nord che sono state colpite”, ha concluso Tajani.