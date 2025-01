Sono molto lieto di poter condividere con voi oggi in quest'aula la gioia per la liberazione di Cecilia Sala e sono orgoglioso anche del grande lavoro di squadra, insisto di squadra, che ha portato a questo risultato. Il Governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio, al Sottosegretario Mantovano, la diplomazia, l'intelligence e il Parlamento che ha voluto coinvolgere fin dall'inizio, hanno tutti lavorato nella stessa direzione per riportare a casa in tempi brevi la nostra connazionale.