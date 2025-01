Liberazione Sala, politica plaude a gestione della vicenda

Il plauso è unanime, la soddisfazione grande, risultato umano politico-diplomatico inequivocabile. Per una volta Governo, partiti e istituzioni concordano sulla gestione di una vicenda tanto complessa quanto delicata dagli esiti indefiniti fino all'ultimo. La liberazione di Cecilia Sala mette tutti d'accordo. Un'operazione che si è districata nell'arco dei tremendi 21 giorni di prigionia, prima attraverso i canali formali diplomatici, poi sul piano politico ed intelligence fino ad arrivare ai piani superiori della diplomazia, quella che si intreccia con i livelli di Governo più alti. In sintesi il volo improvviso della Premier Meloni da Donald Trump, verosimile chiave di volta della scarcerazione insieme ai buoni uffici italiani con Teheran che di sponde in Europa ha bisogno, così come la stessa nuova amministrazione americana. Il Capo dello Stato chiama la madre della giornalista e subito si complimenta con la Premier Meloni che, accogliendola a Ciampino, le dice "Bentornata Cecilia, sei stata brava e forte". Gratitudine all'esecutivo e alla diplomazia tutta viene espresso dal Presidente del Senato La Russa. Gioia e sollievo li esprime il Presidente della Camera Fontana, un lavoro di squadra quindi come spiega il titolare della Farnesina alla Camera. "Sono orgoglioso anche del grande lavoro di squadra, insisto di squadra, che ha portato a questo risultato". L'altro Vicepremier Salvini scrive sui social: "Bentornata". Parlamento che alla notizia, arrivata a sorpresa, riserva il proprio applauso in aula al Senato come alla Camera. La linea è stata vincente, dialogare con entrambe le parti, Iran da un lato con in mezzo la vicenda dell'ingegnere Abedini, detenuto in Italia su mandato internazionale chiesto da Washington e appunto gli USA di Trump, dall'altro. Impensabile scegliere un solo canale come alcuni chiedevano, una real politic e diplomatica che ha premiato che tiene ancora non a caso aperta la vicenda Abedini. "Noi abbiamo un trattato di estradizione con gli Stati Uniti che viene valutato secondo i parametri giuridici". Plauso da tutte le opposizioni: "La notizia della Liberazione di Cecilia Sala ci riempie il cuore di gioia e soddisfazione, emozione e commozione". Dal PD Elly Schlein ringrazia Governo e servizi così come leader Cinque Stelle Conte.