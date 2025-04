Dazi, Enrico Letta a SKy TG24: reazione Europa sia coesa

La logica di Trump è sostanzialmente la logica di tentare di farsi pagare dagli altri il proprio deficit e il proprio debito attraverso questo aumento di tariffe. Io penso che sia sbagliata, profondamente sbagliata anche per loro, e penso che avrà un effetto molto negativo sull'economia. Il fatto che i mercati abbiano risposto così malamente lo dimostra. L'Europa deve reagire. Io sono totalmente contrario rispetto alla tesi di chi in questo momento dice: "no, facciamo finta di niente, evitiamo che si arrabbi ancora di più". Io penso che più di quello che ha fatto sia difficile immaginare. Si calcola a Bruxelles che sia una cosa che può costare dai 60 ai 70 miliardi di euro per le imprese europee, per i cittadini europei, cioè una cifra immensa. C'è bisogno quindi di una reazione, c'è bisogno di bloccare questa cosa, c'è bisogno di reagire e c'è bisogno secondo me anche poi di reagire nel modo poi più intelligente possibile che è quello di integrarci di più all'interno dell'Unione Europea. Perché la tassa più grande noi la paghiamo per via della nostra frammentazione. .