Un'Europa sana, domani mattina, come ha fatto Trump coi suoi atti ordinativi nello studio ovale, azzera, non ritarda, cancella il Green Deal, il patto di stabilità, il mega dazio che sta soffocando le nostre imprese. È quello il mega dazio, è a Bruxelles il problema delle nostre imprese, non è altrove. È lì che bisogna usare la motosega di Milei. È lì che bisogna sfoltire.