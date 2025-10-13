Chiudi Menu
Toscana, rieletto Giani. Schlein festeggia: "Strada giusta"
00:01:46 min
|
6 ore fa
politica
Opposizioni esultano in Toscana, centrodestra guarda a Veneto
00:01:41 min
| 6 ore fa
politica
Tregua Gaza, Conte: ora tutelare i diritti dei palestinesi
00:00:28 min
| 7 ore fa
politica
Voto Toscana, Conte: per M5S un percorso sofferto
00:00:28 min
| 7 ore fa
politica
Tregua Gaza, Schlein: ora assicurare pace stabile e duratura
00:00:21 min
| 8 ore fa
politica
Gaza, Meloni: ora evitare di scaldare animi, serve lucidità
00:00:14 min
| 8 ore fa
politica
Tregua Gaza, Meloni: disponibili per forza stabilizzazione
00:00:23 min
| 8 ore fa
politica
Papa al Quirinale, nelle stanze della visita ufficiale
00:02:06 min
| 8 ore fa
politica
Toscana, Tomasi: auguri a Giani, continueremo in consiglio nostre battaglie
00:00:24 min
| 10 ore fa
politica
Regionali 2025, Schlein: coalizione progressista è in salute
00:00:19 min
| 11 ore fa
politica
Regionali 2025, Giani: per me è soddisfazione, Toscana vota seguendo suoi valori
00:00:36 min
| 11 ore fa
politica
La Guida: Europa, l'assenza che pesa
00:01:44 min
| 13 ore fa
politica
Polemica su ministra Roccella e "gite" ad Auschwitz
00:01:32 min
| 16 ore fa
