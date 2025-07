Ucraina, Meloni: ho sentito Trump, spero in buoni sviluppi

Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all'Ucraina, hanno rivisto la loro decisione di fornire specifiche componenti anche della contraerea. E' sicuramente un fatto rilevante, ben diverso dal totale disimpegno americano che pure insomma, è stato raccontato. Oggi si è tenuta una telefonata come lei ha visto tra Presidente Zelensky e Presidente Trump. Io stessa anche oggi ho sentito il Presidente Donald Trump, con il quale ho parlato di questo tema, ho parlato ovviamente del tema che abbiamo discusso poc'anzi. Spero in sviluppi positivi, diciamo sulla questione. .