Ucraina, Meloni: solidarietà a Polonia per grave violazione

00:01:59 min
|
27 minuti fa

L'incursione e l'abbattimento nei cieli polacchi di diversi droni viene condannato da Maggioranza ed Opposizioni. La Premier si schiera con Varsavia senza ambiguità: "Esprimo a nome del governo italiano piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione da parte russa dello spazio aereo polacco e dell'Alleanza Atlantica", scandisce Giorgia Meloni. Stessa condanna e preoccupazione per il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, un fatto "Gravissimo e inaccettabile, che è un'offesa alla sicurezza dell'intera area euroatlantica" da Londra, il Ministro della Difesa Guido Crosetto fa il nome del mandante. "Entrare nello spazio aereo della Polonia significa entrare nello spazio aereo dell'Italia, del Regno Unito, della Germania, della Francia, di ogni Paese dell'Alleanza Atlantica. Perché un'alleanza o è ed è totale o non è. Ed è il messaggio forte che vogliamo lanciare a Putin". Solo Matteo Salvini non punta il dito contro il Cremlino, ma contro l'Unione Europea che esorta a riflettere prima di innescare una reazione militare. "Mi aspetto da Bruxelles nervi saldi prima di parlare di guerre o di invio di soldati, bisogna contare fino a 100 sia per quello che riguarda la Russia sia per il conflitto tra Israele e Palestina. Per il PD il raid dei droni è inaccettabile. "La posizione è quella sicuramente di preoccupazione quando ci sono fatti di questo tipo e deve esserci una risposta univoca e molto determinata da parte di tutti i membri dell'Alleanza tra cui l'Italia c'è stata c'è stata anche dal punto di vista la manifestazione verbale, diciamo tutto questo deve servire a non creare diciamo altre situazioni di questo tipo e far comprendere a Putin che lo spazio aereo dell'Alleanza Atlantica è uno spazio aereo che è inviolabile". Intanto la Camera ha bocciato le cinque diverse mozioni presentate dalle opposizioni sul tema dell'innalzamento della spesa militare del 5% rispetto al PIL. Il Centro Destra non ha presentato un suo testo e la minoranza lo accusa di fare scena muta per coprire le sue divisioni. .

ERROR! Ucraina, Mattarella in Slovenia: siamo su criminale come nel 1914ERROR! Ucraina, Mattarella in Slovenia: siamo su criminale come nel 1914
politica
Ucraina, Mattarella: crinale pericoloso come nel 1914
00:01:55 min
| 37 minuti fa
pubblicità
Polonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabilePolonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabile
politica
Polonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabile
00:00:29 min
| 37 minuti fa
Mattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a LubianaMattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a Lubiana
politica
Mattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a Lubiana
00:01:00 min
| 2 ore fa
Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerraSpese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
| 2 ore fa
ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
politica
Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
00:00:47 min
| 3 ore fa
ERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestraERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
politica
Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
00:03:59 min
| 4 ore fa
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in PoloniaCrosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
politica
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
00:00:31 min
| 4 ore fa
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der LeyenLa Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
politica
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
00:02:28 min
| 4 ore fa
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giornoPietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
politica
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
00:20:21 min
| 6 ore fa
ERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovutoERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovuto
politica
Almasri, Gelmini: autorizzazione a procedere atto dovuto
00:00:31 min
| 9 ore fa
Caso Almasri. Maiorino (M5S)Caso Almasri. Maiorino (M5S)
politica
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
00:00:22 min
| 10 ore fa
Qatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuocoQatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
politica
Qatar, Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
00:00:12 min
| 21 ore fa
ERROR! Ucraina, Mattarella in Slovenia: siamo su criminale come nel 1914ERROR! Ucraina, Mattarella in Slovenia: siamo su criminale come nel 1914
politica
Ucraina, Mattarella: crinale pericoloso come nel 1914
00:01:55 min
| 37 minuti fa
Polonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabilePolonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabile
politica
Polonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabile
00:00:29 min
| 37 minuti fa
Mattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a LubianaMattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a Lubiana
politica
Mattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a Lubiana
00:01:00 min
| 2 ore fa
Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerraSpese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
| 2 ore fa
ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
politica
Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
00:00:47 min
| 3 ore fa
ERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestraERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
politica
Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
00:03:59 min
| 4 ore fa
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in PoloniaCrosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
politica
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
00:00:31 min
| 4 ore fa
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der LeyenLa Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
politica
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
00:02:28 min
| 4 ore fa
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giornoPietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
politica
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
00:20:21 min
| 6 ore fa
ERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovutoERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovuto
politica
Almasri, Gelmini: autorizzazione a procedere atto dovuto
00:00:31 min
| 9 ore fa
Caso Almasri. Maiorino (M5S)Caso Almasri. Maiorino (M5S)
politica
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
00:00:22 min
| 10 ore fa
Qatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuocoQatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
politica
Qatar, Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
00:00:12 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità