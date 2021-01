Vaccini, Di Maio: entro ottobre immunità di gregge

Questo è un fatto che non possiamo accettare. Abbiamo firmato degli accordi ci sono degli impegni da parte di queste aziende, si devono prendere tutte le responsabilità nell'onorare quegli impegni e nel fornire le dosi entro i tempi dichiarati. Per questo abbiamo chiesto alla Commissione europea di agire per tempo con tutta la forza per riuscire a far rispettare questi impegni. Ci auguriamo che il 2021, entro ottobre, l'Italia possa arrivare all'immunità di gregge grazie al nostro piano vaccinale.