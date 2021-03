Noi lavoriamo giorno e notte, dentro e fuori il Parlamento, per produrre vaccini in Italia e comprare vaccini all'estero, per mettere in sicurezza la salute degli italiani, per la pace fiscale e cancellare una volta per tutte decine di milioni di cartelle esattoriali spero fino a 10000 euro e per dei rimborsi da approvare entro questa settimana che arrivino su conti correnti di milioni di partite IVA e di lavoratori entro le prossime settimane.