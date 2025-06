"Il cinque per cento è irraggiungibile così. Ma lo sa anche Giorgia Meloni che infatti nelle risposte che ha dato ieri aveva un evidente imbarazzo perché non riescono a dire, dove prenderanno i soldi. Per arrivare al cinque percento significa aggiungere 80 miliardi di Euro alla spesa complessiva dello Stato, che è più, lo dico ai telespettatori, mi ascoltino, sono più di tutto ciò che si spende, per la scuola ed è due terzi del totale che si spende per la sanità pubblica." .