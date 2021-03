Se il fallimento continua, è giusto pensare di muoversi in autonomia. Non deve essere un insulto o un pensare che sia una follia provare a autonomamente a risolvere dei problemi che la Commissione non è riuscita a risolvere. Noi abbiamo l'esempio del Regno Unito che come dimensione di popolazione e di forza economica è simile a quello dell'Italia che è molto più avanti di noi, quindi vuol dire che anche facendo da soli si possono raggiungere dei risultati.