Zingaretti a M5s e Leu: tuteliamo unità

Fare di tutto per non liquidare un patrimonio unitario costruito in questi mesi, che io credo era il vero obiettivo di Italia Viva, cioè distruggere e colpire un patrimonio unitario che è rappresentato dal Pd, 5 Stelle, l'Eu, nel Parlamento ed altre forze che si sono organizzate, ma mi faccia dire, nei comuni e nelle regioni e da quella rete, la ricchissima, di civismo, di associazionismo che il Partito Democratico ha in questi mesi ricostruito e che rappresenta l'unica vera grande alternativa alle destre sovraniste.