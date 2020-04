Virus, Meloni: in riapertura non discriminare settori

Tutti vogliamo riaprire e tutti vogliamo riaprire nel minore tempo possibile, però è anche importante mediare questa necessità con un'altra necessità fondamentale, e cioè, non vanificare gli sforzi che abbiamo fatto finora. Il punto non è chiudere quello e aprire quell'altro, il punto è: quando decidiamo di aprire, far riaprire tutti quelli che possono mantenere le distanze. Ci sono fabbriche hanno capannoni enormi e pochi dipendenti, e possono lavorare con delle distanze che sono molto superiori a quelle del metro. Basta, quindi, verificare chi è in grado di garantire la sicurezza e possibilmente che sia lo Stato ad aiutarvi a garantire sicurezza, come dicevamo, con le sanificazioni.