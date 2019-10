Zingaretti: "Si governa tra alleati non tra avversari"

Io non mi stancherò mai di dire, però, che si governa tra alleati, non tra avversari. Sono due concetti molto diversi. Si può essere avversari, ma quando c'è un accordo politico si diventa alleati e bisogna lavorare insieme. Questa maggioranza, soprattutto, deve cambiare passo, deve parlare di contenuti, deve litigare di meno e deve produrre più fatti, ma non lo diciamo per noi, lo diciamo perché questo serve al Paese, altrimenti non verremo mai riconosciuti come un'alternativa credibile alle destre!