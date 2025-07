Health, Amiloidosi Cardiaca e focus su tumore della prostata

L’amiloidosi cardiaca è una malattia rara ma sempre più riconosciuta per il suo impatto clinico e sociale. Il punto di partenza è stato il policy paper “Amiloidosi cardiaca: dalle necessità dei pazienti alle nuove frontiere della ricerca”, sviluppato con il contributo non condizionante di Bayer Italia. Il documento propone un modello assistenziale innovativo, basato su diagnosi precoce, formazione dei medici di medicina generale, telemedicina e una rete nazionale di centri specializzati. A guidarci nell’analisi è stato il Professor Francesco Cappelli, cardiologo e docente all’Università di Firenze, che ha illustrato le criticità attuali nella presa in carico dei pazienti e le proposte per una governance sanitaria più equa ed efficace. Focus sul tumore della prostata Nella seconda parte focus sul tumore della prostata, il più diffuso tra gli uomini in Italia. Nonostante la mortalità sia in calo, la malattia – soprattutto nella sua forma metastatica – continua ad avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti. Abbiamo discusso delle nuove terapie disponibili e dell’importanza di un approccio multidisciplinare con il Professor Giuseppe Procopio, Direttore del Programma Prostata e Oncologia Medica Genitourinaria presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Due temi diversi ma accomunati dalla necessità di diagnosi tempestive, percorsi di cura strutturati e attenzione alla qualità della vita dei pazienti. .