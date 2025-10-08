Rapporto Gimbe: un italiano su 10 rinuncia a cure

00:01:24 min
1 giorno fa

Un appuntamento annuale é un banco di prova non indifferente per il Servizio sanitario nazionale. L'ottavo rapporto Gimbe fotografa una realtà a dir poco complicata. Il presidente Nino Cartabellotta descrive una sanità pubblica in agonia, che sempre di più rischia di aprire la strada al privato. "Il Servizio sanitario nazionale vive un grande momento di difficoltà che si scarica sulle spalle dei cittadini. Diciamo tra liste d'attesa, pronto soccorso affollati, difficoltà di trovare un medico di famiglia, mobilità sanitaria, spesa privata che aumenta e fino alla rinuncia alle cure. Credo che sia il momento di una seria riflessione politica per un patto trasversale a tutte le forze politiche indipendentemente dagli avvicendamenti di governo." Una sintesi focalizzata sulle criticità più urgenti con una serie di proposte suddivise anche per aree strategiche, a cominciare dalla spesa pubblica, che secondo gli esperti dovrebbe essere portata almeno al 7% del Pil, con una programmazione in più anni per dare certezza alle regioni, distinguendo bene ciò che realmente va in spesa per le cure dei cittadini da ciò che copre i costi amministrativi. Le famiglie, secondo il rapporto risultano essere sempre più schiacciate da spese insostenibili, in aumento le diseguaglianze sociali, fino al dato più preoccupante. Un italiano su 10 nel triennio che va dal 2023, si è visto costretto a rinunciare alle cure. Necessaria una convergenza di sforzi tra governo, regioni e ASL per agire anche sul capitale umano, stabilizzare il piano di assunzioni per un effettiva riduzione del precariato, per fermare la fuga di professionisti verso il privato o l'estero. .

salute e benessere
Health, Emergency in Afghanistan: "Sanità al collasso"
00:19:08 min
| 1 mese fa
+++EMBARGO 3 AGOSTO H10 +++Health, come affrontare l’arresto cardiaco+++EMBARGO 3 AGOSTO H10 +++Health, come affrontare l’arresto cardiaco
salute e benessere
Health, come affrontare l’arresto cardiaco
00:20:19 min
| 2 mesi fa
salute e benessere
Health, Flexibots: micro robot che rivoluzionano la medicina
00:19:38 min
| 2 mesi fa
Health, policy paper su amiloidosi cardiaca e focus su tumore della prostataHealth, policy paper su amiloidosi cardiaca e focus su tumore della prostata
salute e benessere
Health, Amiloidosi Cardiaca e focus su tumore della prostata
00:20:24 min
| 3 mesi fa
salute e benessere
Live In, Health: il cervello, un universo da esplorare
00:25:45 min
| 4 mesi fa
Live In Milano 2025, HealthLive In Milano 2025, Health
salute e benessere
Live In Milano, Health: il cervello, universo da esplorare
00:25:24 min
| 4 mesi fa
Health, focus sul diabete di tipo 2Health, focus sul diabete di tipo 2
salute e benessere
Health, focus sul diabete di tipo 2
00:18:40 min
| 4 mesi fa
