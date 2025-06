Il fisico Albertini: "Ecco come si arricchisce l'uranio"

Immaginiamo il nucleo dell'atomo. Quando parliamo di fisica nucleare e bomba nucleare, ci riferiamo a questo, la parte centrale dell'atomo. Sui libri di scuola abbiamo tutti l'immagine del nucleo dell'atomo che è la parte centrale, con tante particelle che ronzano intorno, gli elettroni. Leviamo dall'atomo gli elettroni, spogliamo il nucleo e adesso parliamo solo di questo. Queste palline gialle che vedete, sono quelle che distinguono l'uranio 235 dall'uranio 238. L'uranio 238, immaginiamo che sia questo. Questi sono i neutroni cosiddetti, ne tolgo 3. 238 meno 3 fa 235, ecco che ho l'uranio 235. La caratteristica è che mentre l'uranio 238, quello originario, adesso non mi si riappiccica, non si spacca questo nucleo, è molto saldo, nel momento in cui levo queste tre particelle e ho l'uranio 235, riesco a spaccare il nucleo e quando spacco il nucleo emetto una quantità di energia enorme. Ora, stante così il fatto che quindi quando parliamo di uranio, parliamo di due cose, di una miscela di due componenti, vediamo in pratica. Guardate in questa bottiglia, ci sono delle particelle rosse e delle particelle verdi. Le particelle rosse sono l'uranio 238 e le particelle verdi sono l'uranio 235. In realtà per poterle far vedere ne ho messe molte di più, ma altrimenti sarebbe una pallina ogni 100, una pallina verde ogni 100 rosse. Come facciamo a isolarlo ed arricchire l'uranio? Le famose centrifughe. Quando si parla delle centrifughe sono questi siti che prima nel banner scorreva proprio, bombardati i siti delle centrifughe. Che c'entrano le centrifughe? Non sono le centrifughe dell'insalata, non sono le centrifughe della lavatrice, sono delle centrifughe che fanno che svolgono questa funzione, metto l'uranio con le sue due componenti all'interno di questa bottiglia. Metto quest'altra bottiglia come serbatoio e adesso faccio la centrifugazione. Guardate, siccome la componente più leggera è quella rossa, è l'uranio 235, con la centrifugazione io tento di separarle. All'opera. Questo significa. Esattamente. Guarda che cosa sta succedendo, le particelle, sì, che da questa parte qui sul fondo della bottiglia, mettiamolo sopra il banner, si è raccolto l'uranio 238, qui l'uranio 235. Ecco che questa parte in cui ci sono ancora delle palline verdi, ma sono diventate minoritarie, questo è uranio arricchito perché ha molto più uranio 235 di quanto non ci fosse all'inizio in natura. .