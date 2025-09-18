Raro fulmine "rovesciato" avvistato nel cielo di Porto Rico

Un fotografo di Cabo Rojo, Porto Rico, ha registrato quello che ha descritto come un "incredibile" evento di fulmini durante un temporale nelle prime ore del 17 settembre. Il video di Frankie Lucena mostra quello che la NASA classifica come un raro tipo di "evento luminosi transiente" o "gigantic jet". Si tratta di fenomeni atmosferici che si verificano al di sopra delle nuvole in presenza di temporali. Tipicamente vengono avvistati ad un’altezza che va da 50km a 90km, quindi tra stratosfera e mesosfera. Non sono veri fulmini, dei quali non condividono l’imponente calore, ma sono più simili all’accensione di una lampadina fluorescente. Video Credit: Frankie Lucena via Storyful.