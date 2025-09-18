Raro fulmine "rovesciato" avvistato nel cielo di Porto Rico

00:00:13 min
|
2 ore fa

Un fotografo di Cabo Rojo, Porto Rico, ha registrato quello che ha descritto come un "incredibile" evento di fulmini durante un temporale nelle prime ore del 17 settembre. Il video di Frankie Lucena mostra quello che la NASA classifica come un raro tipo di "evento luminosi transiente" o "gigantic jet". Si tratta di fenomeni atmosferici che si verificano al di sopra delle nuvole in presenza di temporali. Tipicamente vengono avvistati ad un’altezza che va da 50km a 90km, quindi tra stratosfera e mesosfera. Non sono veri fulmini, dei quali non condividono l’imponente calore, ma sono più simili all’accensione di una lampadina fluorescente. Video Credit: Frankie Lucena via Storyful.

ERROR! ESTR ALBERTINI DA SKY TG25ERROR! ESTR ALBERTINI DA SKY TG25
scienze
Il fisico Albertini: "Ecco come si arricchisce l'uranio"
00:02:49 min
| 2 mesi fa
pubblicità
Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"
cronaca
Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"
00:02:12 min
| 4 minuti fa
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 4 minuti fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
00:40:47 min
| 4 minuti fa
Francia, quanto è grave il buco di bilancioFrancia, quanto è grave il buco di bilancio
economia
Francia, quanto è grave il buco di bilancio
00:02:27 min
| 4 minuti fa
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è graveGenova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
cronaca
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
00:01:15 min
| 29 minuti fa
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euroManovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
economia
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
00:00:28 min
| 29 minuti fa
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranzaLa Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
politica
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
00:02:38 min
| 29 minuti fa
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 46 minuti fa
Accordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droniAccordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droni
mondo
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni
00:01:47 min
| 1 ora fa
Tunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di baseTunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di base
cronaca
Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia
00:01:00 min
| 1 ora fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! ESTR ALBERTINI DA SKY TG25ERROR! ESTR ALBERTINI DA SKY TG25
scienze
Il fisico Albertini: "Ecco come si arricchisce l'uranio"
00:02:49 min
| 2 mesi fa
Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"
cronaca
Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"
00:02:12 min
| 4 minuti fa
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 4 minuti fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
00:40:47 min
| 4 minuti fa
Francia, quanto è grave il buco di bilancioFrancia, quanto è grave il buco di bilancio
economia
Francia, quanto è grave il buco di bilancio
00:02:27 min
| 4 minuti fa
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è graveGenova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
cronaca
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
00:01:15 min
| 29 minuti fa
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euroManovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
economia
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
00:00:28 min
| 29 minuti fa
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranzaLa Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
politica
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
00:02:38 min
| 29 minuti fa
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 46 minuti fa
Accordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droniAccordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droni
mondo
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni
00:01:47 min
| 1 ora fa
Tunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di baseTunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di base
cronaca
Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia
00:01:00 min
| 1 ora fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità