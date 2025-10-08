Predator: Badlands, il nuovo trailer dell’ultimo capitolo

6 ore fa

Nata nel 1987 con un film oramai quasi leggendario, il Predator diretto da John McTiernan e interpretato da Arnold Schwarzenegger, la saga di Predator è diventata in brevissimo tempo una delle più amate dagli amanti di azione e fantascienza di tutto il mondo. Il prossimo 6 novembre debutterà nei cinema italiani Predator: Badlands, settimo film della serie (il nono, se consideriamo anche i due crossover di Alien vs. Predator), diretto dal Dan Trachtenberg che ha giù diretto gli ultimi due capitoli, Prey e l'animato Predator: Killer dei Killer. nuovo film è è ambientato nel futuro su un pianeta remoto dove un giovane Predator (interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Elle Fanning), una giovane androide creata dalla Weyland-Yutani (la corporation interstellare della serie di Alien). Assieme a Thia, questo Predator intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo ultimo avversario.


