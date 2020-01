VIDEO Favino racconta Craxi a Sky TG24

Credo che esistano 5, 6 figure di italiani che noi ci portiamo dentro come qualche cosa di irrisolto o che hanno determinato, magari, l'andamento di alcuni momenti della nostra storia e sicuramente Craxi è una di queste. Per cui io so che chi va a vedere il film entra già con il suo Craxi interiore. Ecco, se ci sono delle piccole istruzioni per l'uso che mi posso permettere di dare forse è di non aspettarsi di trovare la propria opinione ma di andare liberamente ad ascoltare l'opinione di Gianni Amelio, non la mia, sulla vicenda degli ultimi giorni, degli ultimi mesi di vita di quest'uomo che si è chiamato Bettino Craxi.