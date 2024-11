Alexia dopo 20 anni torna con nuovo singolo in inglese

È stata la prima artista italiana ad esibirsi sul palco del Tomorrowland, è un'icona indiscussa della musica dance anni 90, e dopo 20 anni Alexia torna a cantare in inglese con questa nuova I feel feelings scritta da Dragonette, la band canadese di musica elettronica e syn-pop. "I feel feelings per me rappresenta una riconciliazione con il passato con la me che a un certo punto avevo messo un attimo da parte". L'artista italiana con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo mantiene sempre un legame speciale con il passato e con quelle sue hits colonna sonora di estati adolescenziali indimenticabili. "Ho dei ricordi strepitosi di quegli anni in cui Uh lalala e Summer is crazy erano in classifica. Ricordo dell'estate soprattutto in Italia visto che siamo in Italia siamo nel nostro paese, ricordo delle file interminabili di automobili in attesa di parcheggiare nelle discoteche. Soprattutto nel sud Italia, aspettavano di vedere Alexia. Sono orgogliosa di poter tornare sulle scene con una canzone che ha questo taglio sound e soprattutto che ha tutti i dettagli che ricordano gli anni 90". E per Alexia questo viaggio nei sentimenti con I feel feeling sembra essere soltanto l'inizio. "Questo singolo avrà follower sempre in inglese, sono canzoni che vogliono far divertire, far ballare e ovviamente contestualizzati ad oggi con i suoni potenti che piacciono e che usano adesso e con dei testi, ovviamente testi di spessore".