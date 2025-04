Hub Halloran (Bacon) è un ruvido e spietato cacciatore di taglie (bail bondsman in inglese significa garante della cauzione) nel profondo sud degli Stati Uniti, tra terra arida e tantissime armi. Un giorno riceve una soffiata sulla presenza di un ricercato in una catapecchia, ma quando vi si reca finisce in un'imboscata che gli costa la vita. O almeno sembrerebbe. Perché poco dopo Hub si sveglia con un profondo taglio alla gola in una specie di intercapedine da cui si libera facilmente. La ferita si rimargina tanto velocemente quanto inspiegabilmente, e Hub tiene la cosa per sé con l'anziana e religiosa madre. Si mette a indagare sulla trappola di cui era apparentemente rimasto vittima, finendo sulle tracce del marito della sua ex moglie e madre di suo figlio, ma dopo aver ignorato delle insistenti telefonate da un misterioso numero denominato "pentolone del tesoro" riceve direttamente una visita a casa. E così una giovane donna gli spiega che in effetti era davvero morto, ma è stato riportato in vita dal Diavolo, che vuole affidargli un lavoro: catturare i demoni sfuggiti dall'inferno. Oppure tornarci lui per sempre, all'inferno.