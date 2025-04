Comico, conduttore, attore MAURIZIO BATTISTA approda al cinema con TU QUOQUE in cui interpreta Massimo Quinto, un uomo di mezz’età pieno di debiti, con un matrimonio fallito e un pessimo rapporto con suo figlio, che scopre di avere pochi mesi di vita. Dopo un incidente, come per incanto, si risveglia nel 44 a.C. e salva la vita a Giulio Cesare. La pellicola è diretta da Gianni Quinto.