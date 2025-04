David Donatello 2025: annunicate le candidature

"Solo così, percorrendo una via diversa, noi possiamo giungere al socialismo". È un testa a testa per numero di candidature ai Davide di Donatello tra il film di Andrea Segre, Berlinguer la grande ambizione, e Parthenope di Paolo Sorrentino. Sono 15 per entrambi, tra cui: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior attore protagonista ad Elio Germano per Berlinguer, miglior attrice protagonista per Celeste Dalla Porta in Parthenope e Silvio Orlando per lo stesso film, così come Luisa Ranieri come attrice non protagonista. "È finita la guerra...è finita la guerra". Sono 14 invece le candidature per l'Arte della Gioia di Valeria Golino, che si candida come miglior film, miglior regia miglior attrice protagonista Tecla Insolia candidata anche come attrice non protagonista per Familia, e attrici non protagoniste a Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Guido Caprino tra gli attori non protagonisti. 14 anche per Vermiglio di Maura Delpero che dopo il Gran Premio della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, ed essere andato vicino agli Oscar, ora ottiene candidature come miglior film, regia, sceneggiatura originale, attrice a Martina Scrinzi e attore non protagonista a Tommaso Ragno. Il Tempo Che Ci Vuole di Francesca Comencini concorre come miglior film e regia con un totale di 6 candidature tra cui quelle a Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano come attori. Gloria di Margherita Vicario di candidature ne ha invece 9, tra cui esordio alla regia, segue Familia con 8 candidature, tra cui quella a Barbara Ronchi come migliore attrice protagonista. "I tratti delle vittime nei loro ultimi istanti di vita". Sono due invece le candidature per Dostojevski dei fratelli D'Innocenzo, miglior autore della fotografia e montaggio, due anche per Diamanti di Ferzan Ozpetek, Confidenza di Daniele Luchetti e Ciao Bambino come esordio alla regia di Riccardo Pistone. Il film di Gianluca Iodice, Le Deluge: Gli Ultimi Giorni di Maria Antonietta ottiene quattro candidature, tra cui miglior costumi con Massimo Cantini Parrini. Quattro anche per Napoli-New York di Gabriele Salvatores in cui Pierfrancesco Favino ottiene la candidatura come attore non protagonista. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 07 maggio. .