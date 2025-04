Val Kilmer, celebre per ruoli in Top Gun, The Doors e Batman Forever, è morto a 65 anni per una polmonite, ha riferito il New York Times. Attore carismatico e controverso, era noto per il perfezionismo e i rapporti tesi con registi e colleghi. Dopo il successo come “Iceman”, raggiunse l’apice interpretando Jim Morrison. Negli anni Novanta fu tra i volti più noti di Hollywood, prima di un lungo declino artistico.