Nella seconda stagione di 1923, al ranch Dutton un inverno crudele porterà nuove sfide e affari incompiuti per Jacob (Harrison Ford) e Cara (Helen Mirren): con condizioni sempre più difficili e avversari che minacciano di porre fine all'eredità dei Dutton, Spencer (Brandon Sklenar) dovrà intraprendere un arduo viaggio verso casa, correndo contro il tempo per lasciare l'Africa e tornare in Montana per tentare di salvare la sua famiglia in pericolo. Nel frattempo, Alexandra (Julia Schlaepfer) lo segue, iniziando da sola il viaggio attraverso l'Atlantico per ricongiungersi con Spencer.