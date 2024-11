Due eroi costretti a migrare in cerca di pace, due opere del Seicento Barocco tra le più belle mai scritte. Al Teatro Alighieri di Ravenna vanno in scena per la Trilogia d’autunno Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi, e Didone ed Enea incastonata nell’Ode a Santa Cecilia, di Purcell. Due nuovi allestimenti firmati dalla raffinata regia di un maestro del Teatro come Pier Luigi Pizzi e dalla sapienza musicale di Accademia Bizantina e Ottavio Dantone. .