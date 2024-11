Il World Tour Winter 2024 di Laura Pausini

Un viaggio tra ricordi e nuovi approdi questo World Tour Winter di Laura Pausini, che nel suo periplo artistico in giro per il mondo ha infiammato anche uno dei suoi luoghi del cuore: Roma. "La capitale è la capitale e mette sempre quella tachicardia, quell'emozione che alla fine vogliamo sentire tutti facendo questo mestiere. Io, tornare qui sei volte in un anno, con tutte queste persone che mi dimostrano il loro amore è, non lo so, una benedizione. Due ore e mezza di musica senza sosta, uno show tra presente, futuro e passato del suo repertorio. E nelle date italiane con "Il mio palco, il tuo palco" Laura regala a 8 giovani promesse della musica l'opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti. Ma le sorprese non sono finite e due inediti si alternano a sorpresa nelle varie città. "Ti porterai lontano", brano scritto da Levante, e "All'amore nostro", firmata da Aiello, eseguito per la prima volta a Roma, dal vivo, a due voci. "È un artista, un cantautore veramente molto speciale, unico. Tra l'altro è una canzone un po' erotica, io non ho mai cantato canzoni così tanto sensuali. Tra le hit più famose e alcuni brani dell'ultimo album, "Anime Parallele", Laura Pausini abbraccerà i palchi di Livorno, Pesaro, Milano, Torino, per poi partire, tra gli altri, alla volta di Marsiglia, Malaga, Ginevra, Monaco, Belgrado. Gran finale di tournée a Messina, con uno speciale show di capodanno. Un abbraccio corale, più di 30 anni di carriera. E lei, Laura, artista mondiale ma sempre con tutta la sua proverbiale autenticità. "Spero che la gente sia felice come lo siamo noi. È bellissimo stare sul palco insieme".