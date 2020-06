Addio a Pau Dones, il cantante degli Jarabe De Palo

Era stata una hit inarrestabile, era stato un successo che aveva fatto conoscere nel mondo e in Italia la musica e il ritmo degli Jarabe de Palo, ma anche la voglia di vivere, il sorriso e la grazia di Pau Dones. Era stato con “La flaca” nel 1996 che il leader degli Jarabe de Palo aveva dato il via a successi come “Depende”, “De vuelta y vuelta” o “Bonito”. Poi erano arrivate anche collaborazioni con Jovanotti, Niccolò Fabi e i Modà. Originario di Montanuy in Aragona, è morto all’età di 53 anni. A darne notizia la famiglia che ringrazia sui social tutta l'equipe medica che lo aveva seguito in questi anni. A portarlo via un tumore maligno, diagnosticatogli nell'estate del 2015. Era stato lui stesso a dirlo ai suoi fan con un video in cui, già visibilmente dimagrito e sofferente, tra i corridoi dell’ospedale in cui era ricoverato, raccontava di come il cancro fosse un fantasma che arriva all'improvviso e di come la prevenzione più della cura fosse importante. Durante il lockdown, oltre a donare mascherine a un ospedale pubblico, aveva registrato sul balcone di casa, con al collo la sua imperdibile chitarra, la canzone “Vuelvo”, ossia “Torno”, in cui raccontava come la musica fosse appunto tornata a parlargli, nonostante la sofferenza, nonostante la malattia.