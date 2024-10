Lo streamer ha svelato un trailer e una serie di immagini promozionali dello show di Joe Barton , rivelando anche la data della première: il 5 dicembre. Black Doves, che vede come protagonista anche Sarah Lancashire, è ambientato sullo sfondo di Londra a Natale. Segue Helen Webb (Knightley), una moglie e madre arguta, con i piedi per terra e devota, nonché spia professionista. Per 10 anni, ha passato i segreti del marito politico all'organizzazione oscura per cui lavora: le Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, il suo capo delle spie, l'enigmatico Reed (Lancashire), chiama il vecchio amico di Helen, Sam (Whishaw), per tenerla al sicuro.