Casadilego vince X Factor 2020, Cattelan dice addio

Sono contenta, sono contenta di aver vinto per le under, perché abbiamo vinto con le under, ho vinto con Machete e con Manuelito. Sono tanto felice, non ho vinto io, abbiamo vinto noi. È stata la mia ultima puntata di X-Factor, è stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi, in questi ultimi 10 anni, sapendo che sarebbe stata l'ultima puntata. Prima le parole della vincitrice di X-Factor 2020, Casadilego, poi il saluto commosso di Alessandro Cattelan. Una finale ricca di sorprese per un'edizione unica. Una serata, quella della Sky Wifi Arena, iniziata con i duetti. A fine round Naip è fuori. I giudici si rimettono la giacca da star, sotto i riflettori il loro mondo in musica. La gara continua, Blind deve abbandonare. Complimenti a Blind, disco d'oro. Casadilego, Little Pieces of Marmalade si giocano il tutto per tutto. Arrivano i Negramaro e Madame. Poi, la proclamazione. Casadilego.