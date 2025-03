Gomah, con Degesu e Arinsu ― questi ultimi fratelli del Kaioshin del Settimo Universo ― assistono in uno schermo situato nel palazzo del Re nel Primo Mondo Demoniaco alla sconfitta di Darbula, Babidy e Majin Bu e apprendono dell'esistenza delle Sfere del drago terrestri. Gomah, divenuto il nuovo Re del Mondo Demoniaco, decide quindi di partire per la Terra insieme all'assistente divino e a Neva, un Namecciano anziano creatore delle Sfere del Drago di tale mondo ma difficilmente accessibili perché protette da potenti guardiani creati da Neva stesso, i Tamagami. Giunti al Palazzo di Dio, raccolgono con facilità le sette sfere terrestri, rendono innocui Dende e Mr. Popo e invocano il drago Shenron per esaudire il desiderio di far tornare bambini di sei/sette anni (gli adulti) e neonati (i ragazzi come Goten e Trunks) tutti i protagonisti della storia, perché preoccupati che costoro potessero raggiungere il Regno Demoniaco e sconfiggerli.