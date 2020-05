Fast&Furious-Hobbs&Shaw, su sky arriva l'adrenalia

È mia sorella, affari di famiglia. Se è il destino del mondo sono affari miei. Divertimento, adrenalina battute sarcastiche e frecciatine senza sosta tra i due protagonisti che tra Luke Hobbs e Deckard Shawnon non sia mai corso buon sangue, gli appassionati di Fast & Furious, lo sanno da tempo. Al mio tre! Uno! Hai visto quella faccia? Non sai da quando aspettavo di farlo. Ora, nel primo stand alone del celebre francese internazionale Fast & Furious Hobbs & Shaw in arrivo su Sky, ritroviamo il mastodontico Dwayne Johnson nei panni dell'agente del Diplomatic Security Service americano e il più, diciamo, raffinato Jason Statham nei panni del fuorilegge ex agente scelto dell'esercito inglese. Insieme dovranno affrontare il super cattivo, e bravissimo e Idris Elba, geneticamente modificato che ha per le mani un'arma biologica in grado di alterare per sempre il genere umano. Ehi è davvero Superman! Scene mozzafiato e corsi incredibili in un film che era stato presentato sia a Londra che alle Hawaii nel quale dietro la rivalità si riscoprono anche l'importanza degli affetti familiari e la fiducia verso il prossimo. Vado a fare un giro! Non ci posso credere!